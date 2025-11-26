Roma-Midtjylland è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Esame di danese per una Roma che dopo 12 giornate di campionato è da sola al comando della classifica di Serie A, circostanza che non si verificava addirittura da 10 anni (ottobre 2015). I giallorossi nel weekend hanno approfittato del passo falso dell’Inter nel derby di Milano per prendersi la vetta solitaria, volando a +2 sulla coppia Milan-Napoli. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Roma-Midtjylland: giallorossi contro il miglior attacco dell’Europa League