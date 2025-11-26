Pronostico Porto-Nizza | Farioli mette la sesta
Porto-Nizza è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo la sconfitta in Europa League contro il Nottingham in trasferta, che aveva appena cambiato allenatore, il Porto di Farioli ha piazzato una serie di cinque risultati utili di fila che ovviamente hanno confermato la bontà del lavoro del nuovo tecnico, italiano, arrivato dall’Ajax. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In casa ci saranno davvero poche storie da qui alla fine della stagione e, i lusitani, sono sicuramente una delle favorite per la vittoria finale di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
