Pronostico PAOK-Brann | in casa non c’è storia

Ilveggente.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAOK-Brann è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Stessi punti nella classifica di Europa League, ma situazioni diverse da gestire in Patria. Il PAOK, in Grecia, è in alto insieme all’Olympiacos, il Brann invece non vince da cinque partite e, nell’ultima gara di campionato ha preso quattro sberle dal Molde. Una sola attenuante: il fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del campionato quindi le motivazioni ormai sono andate. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

