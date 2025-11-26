Pronostico Nottingham Forest-Malmo | c’è un precedente che turba gli inglesi
Nottingham Forest-Malmo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Subentrato ad Ange Postecoglou a fine ottobre, nel giro di poco più di un mese Sean Dyche è riuscito a sistemare già parecchie falle in casa Nottingham Forest. In sei partite i Tricky Trees hanno incassato una sola sconfitta ed in campionato hanno ritrovato continuità. Lo dimostrano le due vittorie di fila in Premier League contro Leeds e Liverpool e cavallo della sosta per le nazionali. Nello scorso weekend è arrivato lo storico successo in casa dei Reds campioni d’Inghilterra in carica, travolti addirittura 3-0 ad Anfield Road nonostante il 25% del possesso palla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
