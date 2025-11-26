Pronostico Nottingham Forest-Malmo | c’è un precedente che turba gli inglesi

Ilveggente.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nottingham Forest-Malmo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Subentrato ad Ange Postecoglou a fine ottobre, nel giro di poco più di un mese Sean Dyche è riuscito a sistemare già parecchie falle in casa Nottingham Forest. In sei partite i Tricky Trees hanno incassato una sola sconfitta ed in campionato hanno ritrovato continuità. Lo dimostrano le due vittorie di fila in Premier League contro Leeds e Liverpool e cavallo della sosta per le nazionali. Nello scorso weekend è arrivato lo storico successo in casa dei Reds campioni d’Inghilterra in carica, travolti addirittura 3-0 ad Anfield Road nonostante il 25% del possesso palla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico nottingham forest malmo c8217232 un precedente che turba gli inglesi

© Ilveggente.it - Pronostico Nottingham Forest-Malmo: c’è un precedente che turba gli inglesi

Leggi anche questi approfondimenti

pronostico nottingham forest malmoPronostico Nottingham Forest vs Malmo FF – 27 Novembre 2025 - La sfida di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Malmo FF, in programma il 27 Novembre 2025 alle 21:00 al City Ground, promette intensità e significato ... Come scrive news-sports.it

pronostico nottingham forest malmoPronostico Liverpool vs Nottingham Forest – 22 Novembre 2025 - Alle 16:00 del 22 Novembre 2025, ad Anfield, il Liverpool ospita il Nottingham Forest in una sfida valida per la Premier League. Lo riporta news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Nottingham Forest Malmo