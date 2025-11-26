Pronostico Lille-Dinamo Zagabria | il fattore casa la spunta ancora

Lille-Dinamo Zagabria è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Le ultime tre partite interne del Lille sono state molto divertenti per i tifosi di casa, visto che sono arrivate altrettante vittorie con la bellezza di undici reti segnate. Un fattore, evidentemente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Dinamo Zagabria dal proprio canto ha fatto bene in questa manifestazione, almeno fino al momento, con sette punti conquistati in quattro partite che sono un buon bottino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lille-Dinamo Zagabria: il fattore casa la spunta ancora

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Champions League, bene Lille e Dinamo Zagabria. Il Bodø/Glimt vince di misura - Si sono conclusi tutte e tre le gare dei preliminari di andata di Champions League con le vittorie di Bodo/Glimt, Lille e Dinamo Zagabria. m.tuttomercatoweb.com scrive

Milan, Bennacer va alla Dinamo Zagabria: è ufficiale - Nonostante il calciomercato chiuso in Italia, in altri paesi non sono ancora terminate le operazioni di mercato. Scrive gianlucadimarzio.com