Pronostico in breve | Ludogorets vs Celta Vigo – 27 11 25
Breaking: Concorrenza: Europa League Mercato: Vince il Celta Vigo Probabilità: 811 @Pribet Cercando di prolungare il suo impegno in Europa League giovedì sera, il Celta Vigo si recherà in Bulgaria quando incontrerà il Ludogorets. A cominciare dai padroni di casa, mentre il Ludogorets potrebbe essersi fatto strada verso il 14esimo titolo nazionale da record la scorsa stagione, questa volta gli Eagles hanno faticato piuttosto drasticamente a trovare un qualsiasi tipo di stabilità. Nonostante abbiano segnato il ritorno dalla sosta per le nazionali di novembre con una gradita vittoria per 2-0 in casa del Septemvri Sofia, questa è solo la seconda vittoria che gli uomini di Per-Mathis Hogmo hanno ottenuto in una delle loro precedenti 10 presenze in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
1° Divisione Maschile - 5° giornata, 23 Novembre 2025 CS Bucchi Pall.Sestese VS Sales Volley Blu 0-3 (22/25 - 18/25 - 20/25) Pronostico rispettato contro la prima in classifica a pieno punteggio nel quinto turno di campionato dove la Sales Volley Blu si impo - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Ludogorets vs Celta Vigo – 27 Novembre 2025 - Il match tra Ludogorets e Celta Vigo, valido per la UEFA Europa League, si giocherà il 27 Novembre 2025 alle 18:45 presso lo Huvepharma Arena. news-sports.it scrive
Pronostico Ludogorets vs HNK Rijeka – 30/07/2025 – Quote - La sfida tra Ludogorets e HNK Rijeka, in programma il 30 luglio 2025 alle ore 19:30 presso la Huvepharma Arena di Razgrad, si preannuncia come un crocevia decisivo per entrambe le formazioni. Secondo news-sports.it
Hesgoal / Rojadirecta Espanyol Ludogorets streaming gratis tv: pronostico e formazioni - Hesgoal / Rojadirecta Espanyol Ludogorets Streaming Gratis Giovedì alle 21 L’Espanyol ospita il Ludogorets, in occasione della 4a giornata di EL, gruppo H. Riporta tuttomercato24.com