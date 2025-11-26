Breaking: Concorrenza: Europa League Mercato: Vince il Celta Vigo Probabilità: 811 @Pribet Cercando di prolungare il suo impegno in Europa League giovedì sera, il Celta Vigo si recherà in Bulgaria quando incontrerà il Ludogorets. A cominciare dai padroni di casa, mentre il Ludogorets potrebbe essersi fatto strada verso il 14esimo titolo nazionale da record la scorsa stagione, questa volta gli Eagles hanno faticato piuttosto drasticamente a trovare un qualsiasi tipo di stabilità. Nonostante abbiano segnato il ritorno dalla sosta per le nazionali di novembre con una gradita vittoria per 2-0 in casa del Septemvri Sofia, questa è solo la seconda vittoria che gli uomini di Per-Mathis Hogmo hanno ottenuto in una delle loro precedenti 10 presenze in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostico in breve: Ludogorets vs Celta Vigo – 27/11/25