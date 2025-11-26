Feyenoord-Celtic è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi l’avventura in questa Europa League per Feyenoord e Celtic. Entrambe infatti al momento sarebbero fuori dalle zone che contano della classifica, quindi con nemmeno la possibilità di andare a giocare i playoff. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una classifica comunque corta e che potrebbe essere ribaltata molto presto. Con una vittoria, entrambe, sarebbero sicuramente dentro le 24. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Feyenoord-Celtic: inizia la rinascita