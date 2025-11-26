Pronostico Fenerbahçe-Ferencvaros | aggancio in alto
Fenerbahce-Ferencvaros è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non perde dalla fine di settembre il Fenerbahce, che dopo aver esonerato Mourinho sembra aver trovato un grande equilibrio. Una squadra, quella turca, che arriva da 9 risultati utili di fila (due soli i pareggi) e vuole agganciare a quota dieci punti nella classifica della Conference League il Ferencvaros, sicuramente una delle squadre che ha maggiormente fatto bene in questo inizio di stagione. Pronostico Fenerbahce-Ferencvaros: aggancio in alto (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
