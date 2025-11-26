Promuovere la lettura tra bambini e ragazzi | il 16 dicembre riparte il festival Bolle d' Arte

Promuovere la lettura tra bambini e ragazzi: martedì 16 dicembre riparte il festival “Bolle d'Arte”: la presentazione della quarta edizione della rassegna culturale si è tenuta questa mattina nel salone monumentale della biblioteca Passerini Landi. Presenti dell'assessore alla Cultura del Comune. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

Sono online le FAQ del Bando #Letturapertutti” 2025, che il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura rivolge alle #biblioteche che abbiano interesse a promuovere la #lettura attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con dis - facebook.com Vai su Facebook

Promuovere la lettura tra bambini e ragazzi: il 16 dicembre riparte il festival “Bolle d'Arte” - Presentata la quarta edizione della rassegna culturale che coinvolge trentuno biblioteche piacentine, filo conduttore la musica ... ilpiacenza.it scrive

Un trenino per avvicinare i più piccoli alla lettura - L'iniziativa nazionale "Nati per leggere" propaganda la lettura tra i bambini tra 0 e 6 anni. Segnala rainews.it

Il boom dei libri per bambini sui social. Dall'educazione alla lettura alla trappola dell'AI - Dal 2020 il mercato dell'editoria è trascinato dal trend social #booktok, l'hashtag che su TikTok e Instagram spinge la diffusione di libri per grandi e bambini grazie alle recensioni e alla lettura ... Lo riporta ilgiornale.it