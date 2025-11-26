Promozione dei territori e delle produzioni enogastronomiche e artigianali | al via il corso di formazione gratis

Grande entusiasmo per il corso di formazione gratuito sulla promozione dei territori e delle produzioni enogastronomiche e artigianali che Jacopo Fo terrà a Isnello da domani, 27 novembre, fino a domenica 30 novembre. Raggiunto il numero massimo di iscrizioni per partecipare in presenza, visto le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Un’importante vetrina di promozione del territorio. Presenti Parco e Comune di Parco Nazionale Isola di Pantelleria - facebook.com Vai su Facebook

La Regione finanzia un nuovo bando da 5 milioni per la promozione di prodotti certificati - Il bando, in particolare, punta a promuovere i prodotti regionali certificati, a evidenziarne presso i consumatori gli aspetti nutrizionali e ambientali e a sostenere attività e imprese agricole ... Si legge su msn.com

Bando per "Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche tipiche del territorio nel rispetto delle tradizioni locali e della sostenibilità ambientale" - L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di "Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche tipiche del territorio nel rispetto delle tradizioni locali a della ... regione.campania.it scrive

Non solo eccellenze enogastronomiche, Alberghi consorziati premia 11 aziende del territorio di Pesaro Urbino - Ieri i premi sono stati attribuiti a: “Il Ridosso” l'associazione fanese di volontariato animata da un gruppo di appassionati della vita marinara, impegnato a far conoscere le tradizioni marinare; il ... Segnala corriereadriatico.it