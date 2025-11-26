Programmi TV mercoledì 26 novembre 2025 | fiction show e film
“Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Gigi & Vanessa insieme” su Canale 5, “Eyes Wide Shut” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata del 26 novembre 2025. La serata televisiva di mercoledì 26 novembre 2025 offre su Rai 1 la serialità italiana con Il Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti, un episodio che intreccia teatro e delitto, confermando il fascino intramontabile del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Rai 2 propone invece adrenalina pura con The Equalizer 2 – Senza perdono, dove Denzel Washington veste i panni del giustiziere solitario, mentre Rai 3 mantiene la sua vocazione civile con Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli dedicato ai casi di cronaca e alle persone scomparse. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I programmi per la serata di mercoledì 19 novembre in città e in provincia ? - facebook.com Vai su Facebook