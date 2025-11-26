Progetto Polis rinnovo o richiesta di passaporto anche alle Poste | partito il nuovo servizio in provincia di Livorno
Al via anche in provincia di Livorno la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto in ufficio postale grazie al progetto "Polis” di Poste Italiane. I numeri confermano il successo dell’iniziativa in tutto il territorio nazionale: sono più di 120mila le richieste di rilascio o rinnovo dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
POSTE ITALIANE – PROGETTO POLIS; AL VIA L'AMMODERNAMENTO DELL'UFFICIO POSTALE DI ROVIANO. Partiranno domani 16 gennaio, i lavori per il Progetto Polis - finanziato ed attuato da Poste Italiane - di cui il nostro comune risulta tra i primi selezi - facebook.com Vai su Facebook
Progetto #Polis | Nascono 250 Spazi per l’Italia, di cui 80 nei #Comuni sotto i 15.000 abitanti. Co-working moderni e flessibili per incentivare il lavoro da remoto e far nascere nuove attività. #InnovazionePubblica #TransizioneDigitale #PA Vai su X
Progetto Polis, rinnovo o richiesta di passaporto anche alle Poste: partito il nuovo servizio in provincia di Livorno - Al via anche in provincia di Livorno la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto in ufficio postale grazie al progetto "Polis” di Poste Italiane. livornotoday.it scrive
Progetto Polis: a Ospedaletto riapre il nuovo ufficio postale - Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto oggi l’ufficio postale di Ospedaletto, frazione del Comune di Coriano. Lo riporta chiamamicitta.it
Progetto Polis, servizi postali rinnovati: l’ufficio torna nella sede di via Roma 81 - Casa dei Servizi Digitali, l’ufficio postale di Castelnovo Monti è tornato disponibile nella sua sede abituale di via Roma 81. Come scrive ilrestodelcarlino.it