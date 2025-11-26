Progetto Polis rinnovo o richiesta di passaporto anche alle Poste | partito il nuovo servizio in provincia di Livorno

Livornotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via anche in provincia di Livorno la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto in ufficio postale grazie al progetto "Polis” di Poste Italiane. I numeri confermano il successo dell’iniziativa in tutto il territorio nazionale: sono più di 120mila le richieste di rilascio o rinnovo dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

