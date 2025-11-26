Progetto Custodi di comunità Oltre 50 corsi di formazione per favorire l’inclusione dei fragili

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ partito il progetto " Custodi di comunità: archivi e biblioteche per il benessere e il territorio ", realizzato con fondi europei nell’ambito della programmazione regionale FSE+ 2021-27, all’interno della programmazione Strategia nazionale delle Aree interne (Snai), che vede l’ Unione Comuni Garfagnana capofila dell’Area Interna Garfagnana-Media Valle del Serchio-Lunigiana-Appenino Pistoiese. Si tratta di un totale di 52 corsi, articolati in tre linee tematiche, rivolti alla collettività per facilitare l’acquisizione di nuove competenze tra gli adulti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

progetto custodi di comunit224 oltre 50 corsi di formazione per favorire l8217inclusione dei fragili

© Lanazione.it - Progetto “Custodi di comunità“. Oltre 50 corsi di formazione per favorire l’inclusione dei fragili

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Progetto Custodi Comunit224 Oltre