Progetto Custodi di comunità Oltre 50 corsi di formazione per favorire l’inclusione dei fragili
E’ partito il progetto " Custodi di comunità: archivi e biblioteche per il benessere e il territorio ", realizzato con fondi europei nell’ambito della programmazione regionale FSE+ 2021-27, all’interno della programmazione Strategia nazionale delle Aree interne (Snai), che vede l’ Unione Comuni Garfagnana capofila dell’Area Interna Garfagnana-Media Valle del Serchio-Lunigiana-Appenino Pistoiese. Si tratta di un totale di 52 corsi, articolati in tre linee tematiche, rivolti alla collettività per facilitare l’acquisizione di nuove competenze tra gli adulti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
