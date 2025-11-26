Professione diplomatico con la profssa Helen Gnocchi all' Itcs Maria Lazzari di Dolo
Dolo, 17112025 – Un'occasione di grande valore formativo e di ispirazione si è tenuta presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale “Maria Lazzari” di Dolo (VE), dove gli studenti del triennio degli indirizzi Economico - Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Turismo, hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CATENE, FESTA MADONNA DELLA SALUTE LA TESTIMONIANZA DI SUOR CLARISSA 23.11.2025 - Al termine della processione (nella bella immagine la statua della Madonna), la testimonianza di suor Clarissa sui suoi 25 anni di professione religiosa. La - facebook.com Vai su Facebook