Profanata una chiesa a Ostia | feci trovate anche sull’altare

La chiesa di San Nicola di Bari a Ostia è stata profanata. Lo fa sapere il Vicariato di Roma, parlando di un atto gravissimo e inqualificabile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Profanata una chiesa a Ostia: feci trovate anche sull’altare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Atto sacrilego ad Ostia, profanata una chiesa. La condanna del cardinale vicario di Roma Baldo Reina #ANSA Vai su X

È UNA VERGOGNA! La chiesa del Sacro Cuore di Lourdes vandalizzata, ancora una volta nell’indifferenza generale. E intanto gli attacchi alla fede e ai luoghi di culto aumentano costantemente anche in Europa. Incendi, vandalismi, aggressioni e nessuno c - facebook.com Vai su Facebook

Roma: rivenute feci in chiesa a Ostia, indetta messa di riparazione - La comunità parrocchiale di San Nicola di Bari a Ostia "è stata scossa da un gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, all'interno dell’edificio ... Si legge su rainews.it

Ostia, chiesa imbrattata con le feci: "Anche sull'altare". Messa di riparazione - Feci umane sono state rinvenute in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Si legge su iltempo.it

Profanata una chiesa a Ostia: feci trovate anche sull'altare | Indetta una messa di riparazione - Lo fa sapere il Vicariato di Roma, parlando di un "gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di martedì 25 novembre ... Secondo msn.com