Profanata chiesa a Ostia | trovati escrementi sull’altare
A Ostia la chiesa di San Nicola di Bari è stata profanata nel pomeriggio di martedì 25 novembre. A renderlo noto è il Vicariato di Roma, che ha denunciato un “gravissimo e inqualificabile atto sacrilego” avvenuto all’interno dell’edificio sacro. Ignoti vandali si sarebbero introdotti nella parrocchia lasciando escrementi umani in diversi punti della chiesa, compreso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Atto sacrilego ad Ostia, profanata una chiesa. La condanna del cardinale vicario di Roma Baldo Reina #ANSA Vai su X
È UNA VERGOGNA! La chiesa del Sacro Cuore di Lourdes vandalizzata, ancora una volta nell’indifferenza generale. E intanto gli attacchi alla fede e ai luoghi di culto aumentano costantemente anche in Europa. Incendi, vandalismi, aggressioni e nessuno c - facebook.com Vai su Facebook
Atto sacrilego ad Ostia, profanata una chiesa - (ANSA) – ROMA, 25 NOV – La comunità parrocchiale di San Nicola di Bari a Ostia (Roma) è stata scossa da "un gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di oggi all’interno dell ... msn.com scrive
CHIESA Profanata la chiesa di San Nicola a Ostia: indetta una messa di riparazione - La chiesa di San Nicola di Bari a Ostia è stata oggetto di una grave profanazione nel pomeriggio di martedì 25 novembre. Da statoquotidiano.it
Ostia, la chiesa di San Nicola di Bari profanata con escrementi umani: choc nella comunità parrocchiale - Il Vicario Reina: «Di fronte a tale abominio, la nostra risposta non può che essere la preghiera e la carità. Segnala msn.com