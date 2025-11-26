A Ostia la chiesa di San Nicola di Bari è stata profanata nel pomeriggio di martedì 25 novembre. A renderlo noto è il Vicariato di Roma, che ha denunciato un “gravissimo e inqualificabile atto sacrilego” avvenuto all’interno dell’edificio sacro. Ignoti vandali si sarebbero introdotti nella parrocchia lasciando escrementi umani in diversi punti della chiesa, compreso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Profanata chiesa a Ostia: trovati escrementi sull’altare