Processo Adriatici chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore accusato dell’omicidio di un clochard di Voghera

Era la sera del 20 luglio 2021 quando un colpo di pistola scoppiò dalla sua pistola, uccidendo il senza fissa dimora 39enne di origini marocchine in piazza Meardi a Voghera, nella provincia di Pavia. Ed ora Massimo Adriatici rischia 11 anni e 4 mesi. E’ quanto richiesto dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per l’ex . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Processo Adriatici, chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore accusato dell’omicidio di un clochard di Voghera

