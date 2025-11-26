Problemi tecnici per la realizzazione della nuova area verde a Monza | inaugurazione rimandata
L’area prescelta è quella di via Molise, dove il Circolo Legambiente "Alexander Langer", con il sostegno di Legambiente Lombardia e il Comune di Monza, avevano promosso un intervento pilota di deimpermeabilizzazione e depavimentazione urbana sarebbe dovuto partire nella giornata di sabato 22. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Linee Vesuviane – Soppressioni parziali Causa problemi tecnici, il treno 11757 delle ore 17:57 da Napoli per Torre Annunziata è soppresso da Torre del Greco a Torre Annunziata e il treno 11844 delle ore 18:45 da Torre Annunziata per Napoli è soppress - facebook.com Vai su Facebook
Problemi tecnici per #Cloudflare hanno avuto ripercussioni su molti importanti siti in tutto il mondo Vai su X
Problemi tecnici alla metro, ferma da Bernini a Porta Nuova - Il servizio è sospeso tra le stazioni di piazza Bernini e Porta Nuova a causa di un problema tecnico a seguito di ... Si legge su ansa.it
Problemi alla nuova biblioteca, è polemica - Dopo poco più di un anno, la nuova biblioteca comunale di Castel Maggiore, costata cinque milioni di euro, è stata costretta a chiudere per 15 giorni a causa di un malfunzionamento del riscaldamento. Segnala ilrestodelcarlino.it
Guasti e problemi tecnici, treni in ritardo fino a 90 minuti. L'odissea dei passeggeri - La circolazione è compromessa soprattutto vicino a Verona Porta Nuova. Da ilgazzettino.it