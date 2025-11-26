problemi al motore il volo aeroitalia cagliari milano costretto al rientro

Cagliari, 26 novembre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina all'aeroporto di Cagliari. Il primo volo Aeroitalia del mattino diretto a Milano Linate è dovuto rientrare in pista, subito dopo il decollo, a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori, come spiegato dalla stessa compagnia aerea. "Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche - precisa Aeroitalia - ha deciso di rientrare a Cagliari. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

