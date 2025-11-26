Probabili formazioni Atletico Madrid Inter Chivu pronto a dare una chance a Luis Henrique? Gli altri dubbi per stasera

Inter News 24 : le ultimissime. L’avvicinamento alla sfida del “Metropolitano” è carico di tensione e riflessioni tattiche per la Beneamata. L’impegno odierno contro l’Atletico Madrid rappresenta uno snodo cruciale per il cammino europeo dei vicecampioni d’Italia, ma la squadra arriva all’appuntamento non senza dubbi a livello di formazione. Le rotazioni limitate sulle corsie laterali, complice l’infortunio dell’olandese Denzel Dumfries, stanno quasi costringendo il tecnico Cristian Chivu a concedere un’ulteriore, pesante chance dal primo minuto a Luis Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com

