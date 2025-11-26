Primo via libera dell' Ue al Chat control l' Italia si è astenuta | ecco cosa prevede

I rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione europea hanno approvato il mandato negoziale del Consiglio Ue sul nuovo regolamento volto a prevenire e contrastare gli abusi sessuali sui minori online (Csam). Secondo fonti informate, l’Italia ha scelto di astenersi pur confermando il proprio impegno a individuare un equilibrio tra le misure di contrasto allo sfruttamento dei minori e la tutela dei diritti fondamentali della persona. Roma ha inoltre sollecitato la presidenza di turno danese a garantire un adeguato approfondimento del tema. Le stesse fonti chiariscono che il governo italiano ha condiviso la necessità di rafforzare gli strumenti contro gli abusi sessuali online, ma ha mantenuto una posizione contraria a qualsiasi forma di controllo generalizzato delle comunicazioni private, sia da parte dello Stato sia dei soggetti privati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

