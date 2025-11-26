Primo ok dell’UE al Chat Control Ma l’Italia si è astenuta
Discusso dal 2022, è tra i progetti di legge più controversi di Bruxelles. Mira a debellare il fenomeno degli abusi online e della pedopornografia. Arriva il primo ok dai 27 Stati membri, ad eccezione di Roma che teme ancora per le ripercussioni sulla privacy. 🔗 Leggi su Repubblica.it
