Prima uscita dei rapaci per scacciare i piccioni | il volo nel cielo di Falconara di Otto Cassandra e Wari

26 nov 2025

FALCONARA MARITTIMA – Primo volo ‘di prova’ per Otto, Cassandra e Wari, tre poiane di Harris che nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 15, hanno sorvolato l’area del cimitero Castelferretti e successivamente quella del parco Kennedy. Il Comune di Falconara ha infatti deciso di affidarsi alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

