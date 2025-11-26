Prima seduta di laurea per Assistenza sanitaria | otto nuovi professionisti per la promozione della salute

Il 21 novembre si è svolta la prima seduta di laurea del Corso di Studio in Assistenza sanitaria simbolicamente fissata nella giornata dedicata all’Assistente sanitario, il professionista sanitario che pone al centro delle sue attività la promozione della salute.Il Corso di Studi, interateneo con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

