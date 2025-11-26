Prima l’offerta irresistibile poi la sorpresa in bolletta Come funziona la pratica Illudi e deludi e come ci si può difendere
Il copione è sempre lo stesso: si sottoscrive un contratto luce o gas a un prezzo invitante, il costo sembra bloccato, le condizioni vantaggiose. E invece, alla prima scadenza utile, spesso senza troppi avvisi, il cliente viene spostato su una tariffa diversa e molto più alta. Si tratta di una dinamica diffusa nel mercato dell’energia, che potrebbe essere ribattezzata «Illudi e Deludi»: prima si attira il cliente con un’offerta che sembra molto conveniente, poi le condizioni cambiano e la bolletta si fa più pesante. Questo perché l’offerta di partenza non è sostenibile per il fornitore, che quindi deve recuperare la marginalità persa alzando i prezzi. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ecco la prima pagina di oggi Offerta speciale: 9€ al mese per 1 anno Scopri l'Offerta https://shop.ilgazzettino.it/social?utm_source=Social&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la prima pagina di oggi Offerta speciale: 9€ al mese per 1 anno Scopri l'Offerta shop.ilmessaggero.it/social?utm_sou… Vai su X
Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese - Che conferma quanto il calcio sia imprevedibile e spesso beffardo. Scrive ilsole24ore.com