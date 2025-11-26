Prima la multa poi il blitz dal prefetto | bufera su Giani e la sua assessora

No, non erano solo ipotesi o sospetti. Quando Cristina Manetti, assessore alla felicità e fedelissima del governatore Giani, è stata fermata (durante le elezioni regionali) da una pattuglia della polizia stradale, è successo davvero qualcosa di anomalo. Questa mattina è giunta al Viminale la risposta scritta all'interrogazione presentata dal deputato di FdI, Chiara La Porta. "Lo scorso 13 ottobre 2025 una pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini Terme, operante in servizio di vigilanza sul tratto autostradale A11 Montecatini–Peretola, effettuava un intervento in ragione di un rallentamento del flusso veicolare e, nell'occasione, gli operatori hanno proceduto alla redazione del verbale di accertamento e contestazione nei confronti di Cristina Manetti, in quanto, in base alla eseguita verbalizzazione, la stessa “circolava lungo la carreggiata est dell'A-11 provenendo dalla barriera di Firenze Ovest; giunta all'altezza della corsia di accelerazione dello svincolo di Sesto Fiorentino, al fine di eludere la coda dovuta all'intenso traffico, lasciava la carreggiata principale, percorreva la corsia di accelerazione per poi rientrare sulla carreggiata principale”, in violazione dell'art. 🔗 Leggi su Iltempo.it

