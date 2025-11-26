Prima il verso del tacchino poi gli attacchi politici | il Ringraziamento surreale di Trump alla Casa Bianca
La tradizionale cerimonia di grazia dei tacchini del Ringraziamento alla Casa Bianca si è trasformata in un palcoscenico politico. Ieri il presidente Donald Trump ha graziato i tacchini Gobble e Waddle, ma ha utilizzato l’evento per lanciare attacchi contro i suoi avversari politici e il suo predecessore Joe Biden, stravolgendo quello che da quasi otto decenni è considerato un rituale presidenziale leggero e apolitico. Durante la cerimonia nel Rose Garden, Trump ha dichiarato di aver stabilito che le grazie concesse l’anno scorso da Biden ai tacchini Peach e Blossom sono “ totalmente invalide “, così come quelle concesse “a quasi tutte le altre persone che sono state graziate, a eccezione di Hunter Biden”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lautaro verso Atletico-Inter: “…Prima dicevano che non segnavo in Champions e solo in Serie A, ora dicono il contrario. Io sono tranquillo con me stesso, do il massimo sempre, cerco di aiutare i miei compagni, lavoro per dare gioie ai miei tifosi e sono a posto - facebook.com Vai su Facebook
Scatta l’ora di Nkunku: contro la Roma verso la prima da titolare, per l’attaccante del Milan la grande chance tanto attesa Vai su X
Attacchi su Ucraina, per la prima volta colpita sede del Governo - Gli attacchi russi in Ucraina durante la notte hanno causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di decine di altre. Riporta ansa.it