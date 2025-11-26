Prima il verso del tacchino poi gli attacchi politici | il Ringraziamento surreale di Trump alla Casa Bianca

La tradizionale cerimonia di grazia dei tacchini del Ringraziamento alla Casa Bianca si è trasformata in un palcoscenico politico. Ieri il presidente Donald Trump ha graziato i tacchini Gobble e Waddle, ma ha utilizzato l’evento per lanciare attacchi contro i suoi avversari politici e il suo predecessore Joe Biden, stravolgendo quello che da quasi otto decenni è considerato un rituale presidenziale leggero e apolitico. Durante la cerimonia nel Rose Garden, Trump ha dichiarato di aver stabilito che le grazie concesse l’anno scorso da Biden ai tacchini Peach e Blossom sono “ totalmente invalide “, così come quelle concesse “a quasi tutte le altre persone che sono state graziate, a eccezione di Hunter Biden”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

