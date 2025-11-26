Prima di Dracula | la storia dei vampiri in Mesopotamia e quei testi su cosa fare se un cadavere si alza

Roma, 26 novembre 2025 – Molto prima di Dracula, prima del gotico ottocentesco e persino delle leggende medievali, l’umanità temeva già i cosiddetti ‘ritornanti’, quelli che poi avrebbe chiamato vampiri. Le prime tracce non arrivano dai Balcani, ma dalle città di Ur, Uruk e Babilonia. Secondo lo storico John Blair, intervistato da History Extra, la nascita dei vampiri come archetipo risale alla Mesopotamia: un mosaico di civiltà che, oltre alla scrittura cuneiforme, ci ha lasciato le prime descrizioni del “pericolo dei morti viventi”. Cosa sappiamo. Il Dracula di Besson: "Altro che orrore: il mio film celebra l’amore" I morti facevano paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prima di Dracula: la storia dei vampiri in Mesopotamia e quei testi su “cosa fare se un cadavere si alza”

