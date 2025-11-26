Prima della Scala 2025 dove vederla in tv e a Milano con la Prima diffusa

Manca sempre meno alla Prima della Scala 2025, che inaugurerà – come da tradizione il 7 dicembre – la nuova stagione del teatro di Milano. In programma Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, opera lirica russa del compositore Dmitrij Šostakovi? e ispirata all'omonima novella dello scrittore russo Nikolaj Leskov. Alla regia Vasily Barkhatov, mentre sul podio ci sarà il direttore musicale Riccardo Chailly. Ormai quasi esauriti i biglietti, tanto che restano pochissimi posti a un prezzo molto elevato. Chiunque non riesca ad acquistarne uno, potrà comunque seguire la diretta sia in televisione sia in streaming.

