Prima brutta notizia Giorgia Meloni lo ha scoperto dopo le ultime elezioni | dati chiarissimi

Caffeinamagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’Italia politicamente surriscaldata, il panorama dei partiti continua a muoversi su equilibri instabili e profondamente influenzati dall’esito delle recenti elezioni regionali. Le votazioni in Puglia, Campania e Veneto hanno infatti prodotto una nuova scossa negli assetti nazionali, confermando alcune tendenze ma incrinandone altre, soprattutto all’interno della maggioranza. L’impressione è quella di un quadro in cui la distanza tra governo e opposizioni non è più un solco invalicabile, ma una linea che lentamente si assottiglia, mentre sullo sfondo si intravede la possibilità — fino a poco tempo fa improbabile — di un vero testa a testa nelle prossime politiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

