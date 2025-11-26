Previsti Pierfrancesco Favino Noemi e Lorella Cuccarini

S econdo appuntamento stasera alle 21.40 su Canale 5 con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi colleghi della musica, del cinema e dello spettacolo. Fra gli ospiti di questa sera Lorella Cuccarini, Biagio Antonacci e Pierfrancesco Favino. Vanessa Incontrada, venditrice al mercatino di Natale con suo padre X Leggi anche › D’Alessio e Incontrada provano a fare il botto con “Gigi e Vanessa – Insieme”, ritorno al varietà Gigi e Vanessa – Insieme, ospiti e anticipazioni 26 novembre. La seconda puntata del programma premiato dagli ascolti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Previsti Pierfrancesco Favino, Noemi e Lorella Cuccarini

Domenica al Cinema Arci Gulliver con due proiezioni del film presentato al Festival di Venezia 2025 IL MAESTRO con Pierfrancesco Favino: il pomeriggio alle ore 16, la sera alle ore 21. - facebook.com Vai su Facebook

Pierfrancesco Favino come ti senti in mezzo ad auto d’epoca rare? - "Ho appena avuto la possibilità di aprire un cofano di un'auto, di vedere di vedere che cosa c'è dentro, di farmi spiegare dal proprietario che cosa ci ha fatto e di farmi raccontare che ancora la usa ... Scrive gazzetta.it

Pierfrancesco Favino: «Fino ai 28 anni dicevano "non hai la faccia da protagonista", lavoricchiavo per l'affitto. L'adolescenza? Un turbamento, non ci tornerei» - Al Festival di Cannes con «Enzo», l'attore romano ... Segnala leggo.it

Pierfrancesco Favino: "Sono stato un bugiardo cronico, avevo storie parallele. Ero quel ragazzo di cui ti dicevano: “Non uscirci!”" - Pierfrancesco Favino arriva al cinema con Il Maestro, di Andrea Di Stefano, dove interpreta Raul Gatti, ex tennista disilluso che trova redenzione salvando un giovane allievo, racconta al Corriere ... Segnala huffingtonpost.it