Previsioni meteo | seconda ondata di freddo in arrivo sull’Italia

Nuova irruzione invernale dal Nord-est. L'Italia viene raggiunta da una nuova anticipazione d'inverno, la seconda nel giro di pochi giorni. Dopo la recente discesa di aria artica dalla Norvegia, altre correnti fredde di Grecale si stanno facendo strada da Nord-est. A risentirne maggiormente sarà il versante adriatico, dove sono attese nevicate tra gli 800 e i 1000 metri dalla Romagna fino al Molise, in un'area appenninica già imbiancata nelle scorse ore. Qualche fiocco potrà comparire anche in Toscana orientale e Umbria, mentre i venti soffieranno intensi fino a burrasca su Liguria, Toscana e Sardegna, con raffiche forti anche lungo l'alto Adriatico.

