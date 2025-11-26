Previsioni meteo nuovo anticipo d’inverno | venti di burrasca e neve sull’Appennino fino a 800 metri

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria fredda affluirà da nord-est e colpirà il fianco adriatico. Previste nevicate in collina dalla Romagna al Molise. Qualche fiocco anche sulla Toscana orientale e l’Umbria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

previsioni meteo nuovo anticipo d8217inverno venti di burrasca e neve sull8217appennino fino a 800 metri

© Repubblica.it - Previsioni meteo, nuovo anticipo d’inverno: venti di burrasca e neve sull’Appennino fino a 800 metri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meteo, inverno in anticipo con neve e gelo polare. Le previsioni - Arriva il freddo artico sull'Italia con il primo weekend dal clima decisamente invernale, con neve anche a bassa quota e temperature in picchiata fino a - Secondo tg24.sky.it

previsioni meteo nuovo anticipoPrevisioni meteo, inverno in anticipo: neve e gelo polare con temperature fino a meno 10 gradi - Nevicate fino a quote collinari su tutto l’Appennino, e basse fino al mattino sulla Romagna, poi oltre i 300- repubblica.it scrive

Meteo: irrompe il secondo anticipo d'Inverno. Le parole ufficiali del meteorologo Lorenzo Tedici - Burrasca di Grecale con nevicate fino a 800 metri di quota: irrompe il secondo anticipo d'Inverno. Da ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Nuovo Anticipo