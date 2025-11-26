Previsioni meteo nuovo anticipo d’inverno | venti di burrasca e neve sull’Appennino fino a 800 metri
Aria fredda affluirà da nord-est e colpirà il fianco adriatico. Previste nevicate in collina dalla Romagna al Molise. Qualche fiocco anche sulla Toscana orientale e l’Umbria. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In settimana ci sarà un via vai di perturbazioni: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/53ksx64a - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da Agenzia #ANSA. Le previsioni del tempo per oggi meteo.ansa.it Vai su X
Meteo, inverno in anticipo con neve e gelo polare. Le previsioni - Arriva il freddo artico sull'Italia con il primo weekend dal clima decisamente invernale, con neve anche a bassa quota e temperature in picchiata fino a - Secondo tg24.sky.it
Previsioni meteo, inverno in anticipo: neve e gelo polare con temperature fino a meno 10 gradi - Nevicate fino a quote collinari su tutto l’Appennino, e basse fino al mattino sulla Romagna, poi oltre i 300- repubblica.it scrive
Meteo: irrompe il secondo anticipo d'Inverno. Le parole ufficiali del meteorologo Lorenzo Tedici - Burrasca di Grecale con nevicate fino a 800 metri di quota: irrompe il secondo anticipo d'Inverno. Da ilmeteo.it