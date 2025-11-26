Presunto raggiro ai danni di madre 90enne e figlia | a processo anche parenti imputato
BRINDISI - Il gup del tribunale di Brindisi Simone Orazio ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti della madre e del fratello di Gianvito D'Aversa, l'ex dirigente di una Rsa ostunese (estranea alle contestazioni) che avrebbe circuito due donne, in stato di fragilità psichica, al fine di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Arresti a Catania per un presunto raggiro ai danni di un’anziana: coinvolti anche professionisti https://www.95047.it/arresti-a-catania-per-un-presunto-raggiro-ai-danni-di-unanziana-coinvolti-anche-professionisti/ - facebook.com Vai su Facebook
Subdolo raggiro a danno di una 88enne: finto parente riesce a entrarle in casa per rubare denaro e gioielli - La telefonata da un interlocutore che, spacciandosi per parente, le riferisce di un presunto blocco del conto corrente della madre presso l’Ufficio Postale. Secondo msn.com