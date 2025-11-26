Presunto raggiro ai danni di madre 90enne e figlia | a processo anche parenti imputato

BRINDISI - Il gup del tribunale di Brindisi Simone Orazio ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti della madre e del fratello di Gianvito D'Aversa, l'ex dirigente di una Rsa ostunese (estranea alle contestazioni) che avrebbe circuito due donne, in stato di fragilità psichica, al fine di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it