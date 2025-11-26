Prestiti nel Lazio si chiedono in media 10.393 euro per avere liquidità o pagare altri debiti

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vengono chiesti per pagare altri debiti o avere semplicemente un’iniezione di liquidità. Nei primi 10 mesi del 2025, nel Lazio i cittadini hanno ottenuto presti dal valore medio di 10.393 euro. Finanziamenti che vengono restituiti, solitamente, in poco più di 5 anni.Finanziamenti nel LazioI dati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

prestiti lazio chiedono mediaPrestiti, a Rieti chiesti in media 10.583 euro - Nel Lazio nei primi 10 mesi dell’anno i consumatori hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante e, secondo l’osservatorio di Facile. Riporta rietinvetrina.it

prestiti lazio chiedono mediaPrestiti personali in Toscana, cresce la richiesta: nel 2025 importo medio di oltre 10mila euro - it, nei primi dieci mesi dell’anno i toscani hanno chiesto finanziamenti soprattutto per liquidità, consolidamento debiti e auto usate. Si legge su lanazione.it

prestiti lazio chiedono mediaPrestiti: in Emilia-Romagna si chiedono in media 10.951 euro - Romagna nei primi 10 mesi dell’anno i consumatori hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante e, secondo l’osservatorio di Facile. Come scrive comunicati-stampa.net

Cerca Video su questo argomento: Prestiti Lazio Chiedono Media