Prestiti | nel Lazio si chiedono in media 10.393 euro ecco perché In provincia di Latina l' importo più alto

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi dieci mesi del 2025 nel Lazio i cittadini hanno ottenuto presti dal valore medio di 10.393 euro, e la cifra più alta viene chiesta proprio nella provincia di Latina. L’analisi è dell’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, e mette in evidenza che il valore regionale è in linea con la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

