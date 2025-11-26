Presidio alla Fratta presente anche il sindaco Mario Agnelli

Arezzo, 26 novembre 2025 – Si è svolto questa mattina, mercoledì 26 novembre, il presidio “Uniti per la Salute” all’ingresso dell’ospedale Santa Margherita della Fratta, un’iniziativa promossa dal Sindaco di Cortona Luciano Meoni per richiamare l’attenzione sulla situazione che sta vivendo il presidio ospedaliero della Valdichiana. All’iniziativa, insieme ai Sindaci di Cortona, Luciano Meoni, di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli e di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, hanno partecipato oltre un centinaio di cittadini. Presenti anche i rappresentanti dei Gruppi Consiliari di Castiglion Fiorentino, “Libera Castiglioni” e “Rinascimento Castiglionese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

