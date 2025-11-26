Presi di mira i professionisti della sanità

L’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca dice no alla violenza di genere. “La cronaca ci riporta ogni giorno episodi di efferata violenza sulle donne - sottolinea il presidente, dottor Umberto Quiriconi - Il 25 novembre, non può essere solo una data riportata sul calendario. La riflessione deve essere costante, ogni giorno dell’anno dobbiamo parlare e sensibilizzare sul tema della violenza perpetrata ai danni delle donne. E questo a partire dai ragazzi delle scuole, sin dalle elementari. Una violenza che vede come protagoniste anche tante colleghe medico“. “Auspichiamo,su questo aspetto – sottolinea Quiriconi –, che il Comitato sulla Sicurezza della Prefettura, visto il prossimo pensionamento della Prefetta, non si fermi nel suo impegno per tutelare i professionisti della sanità tanto presi di mira. 🔗 Leggi su Lanazione.it

