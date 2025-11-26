Presepi protagonisti al Centro per le famiglie | porte aperte alla tradizione e alla creatività
Due mattine creative, all'insegna della tradizione natalizia. Il Centro per le famiglie di via Darsena apre le porte a ‘La famiglia accoglie il presepe’, due giornate di laboratori gratuiti che si svolgeranno sabato 29 novembre e sabato 13 dicembre dalle 9 alle 12. L'iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
POFFABRO, PRESEPI TRA I PRESEPI 2025 Il borgo di Poffabro per le feste natalizie diventa un presepe tra i presepi. Presepi che saranno i protagonisti di questa bellissima manifestazione: piccoli e grandi, artigianali, curati e minuziosi, disseminati per vie. P Vai su X
I presepi artigianali boliviani protagonisti nei punti vendita Rava e Fava di Asti - facebook.com Vai su Facebook
"La famiglia accoglie il presepe": il Centro per le Famiglie di Ferrara apre le porte alla tradizione e alla creatività - Il primo appuntamento si aprirà con la lettura creativa di un racconto sul presepe: "La notte di Santa Julie Hanna". Scrive cronacacomune.it
Rubato il presepe di un collezionista dall’edicola votiva in centro. «Che senso può avere a parte creare dispiacere?» - Furto di presepi in centro: è accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel vicolo che unisce piazzetta Predonzani a via Cordamola. Come scrive ilgazzettino.it