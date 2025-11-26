Presepe Tradizionale di Bologna a San Giacomo Maggiore

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto le Due Torri è tornata a risplendere la tradizionale arte del presepe. In una delle cappelle della Basilica di San Giacomo Maggiore di Bologna (sta nella centrale piazza Gioacchino Rossini, ma vi si accede da via Zamboni a causa dei lavori di restauro) è tornato il Presepe Tradizionale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Presepe Tradizionale di Bologna a San Giacomo Maggiore - In una delle cappelle della Basilica di San Giacomo Maggiore di Bologna (sta nella centrale piazza Gioacchino Rossini, ma v ... Riporta bolognatoday.it

presepe tradizionale bologna sanLe Due torri (senza cantiere) nel presepe che s’accende in San Giacomo Maggiore - L’inaugurazione con il prefetto e Loreno Rossi di Confesercenti ... Scrive msn.com

Il presepe in San Giacomo: "Rilanciamo via Zamboni" - L’invito è di Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, sponsor del presepe allestito da Nicola ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Presepe Tradizionale Bologna San