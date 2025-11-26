Presepe Tradizionale di Bologna a San Giacomo Maggiore

Sotto le Due Torri è tornata a risplendere la tradizionale arte del presepe. In una delle cappelle della Basilica di San Giacomo Maggiore di Bologna (sta nella centrale piazza Gioacchino Rossini, ma vi si accede da via Zamboni a causa dei lavori di restauro) è tornato il Presepe Tradizionale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it