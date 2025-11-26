Presepe di sabbia a Rimini 2025 | sarà il più grande di sempre 700 metri quadrati

Rimini, 26 novembre 2025 – A Rimini il Natale comincia dalla sabbia, dal mare e dai borghi, in un viaggio fra presepi che profuma di tradizione e meraviglia. Da sabato e fino al 6 gennaio, la città si trasforma in un itinerario poetico tra storia e creatività: dalla spiaggia alle case private, passando per borghi marinari, chiese, ponti e piazze, fino a spingersi sulle colline. Il presepe di sabbia . Il primo passo è sulla spiaggia davanti a piazzale Boscovich, dove da sabato il presepe di sabbia torna in versione Kolossal: settemila quintali di sabbia scolpita in un padiglione di 700 metri quadrati, opera di otto artisti europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presepe di sabbia a Rimini 2025: sarà il più grande di sempre, 700 metri quadrati

