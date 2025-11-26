Presenza di lupi nella provincia in Prefettura la riunione tecnica | Situazione non preoccupante prosegue il monitoraggio

Anconatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Si è tenuta questa mattina, in Prefettura ad Ancona, una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia interforze, con la partecipazione dei rappresentanti di Ispra, della Regione Marche, dei comuni di Ancona, Jesi e Senigallia nonché dei vertici provinciali delle forze di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

presenza lupi provincia prefetturaBelluno: avvistati alcuni lupi nella provincia - Già nel 2023 avevamo proposto al prefetto un progetto scientifico informativo rivolto alla cittadinan ... Secondo lav.it

Lupi, a segno 24 razzie: vertice in Prefettura - Sono 24, dall’inizio dell’anno, gli eventi predatori riconducibili ai lupi presenti sulle montagne bergamasche. Da ecodibergamo.it

presenza lupi provincia prefetturaPresenza di lupi nel Piacentino, convegno di Fratelli d’Italia a Piozzano - Mercoledì 26 novembre alle 18 incontro nel salone parrocchiale con Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Federcaccia ... Secondo ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Presenza Lupi Provincia Prefettura