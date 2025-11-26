Presenza di lupi nella provincia in Prefettura la riunione tecnica | Situazione non preoccupante prosegue il monitoraggio
ANCONA – Si è tenuta questa mattina, in Prefettura ad Ancona, una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia interforze, con la partecipazione dei rappresentanti di Ispra, della Regione Marche, dei comuni di Ancona, Jesi e Senigallia nonché dei vertici provinciali delle forze di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Emergenza lupi a Osimo: la sicurezza dei cittadini a rischio Ormai, quasi ogni giorno, i cittadini segnalano la presenza di lupi , spesso in branco, che si muovono nelle campagne osimane a ridosso delle aree residenziali. Una situazione tutt’altro che episodica - facebook.com Vai su Facebook
Belluno: avvistati alcuni lupi nella provincia - Già nel 2023 avevamo proposto al prefetto un progetto scientifico informativo rivolto alla cittadinan ... Secondo lav.it
Lupi, a segno 24 razzie: vertice in Prefettura - Sono 24, dall’inizio dell’anno, gli eventi predatori riconducibili ai lupi presenti sulle montagne bergamasche. Da ecodibergamo.it
Presenza di lupi nel Piacentino, convegno di Fratelli d’Italia a Piozzano - Mercoledì 26 novembre alle 18 incontro nel salone parrocchiale con Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Federcaccia ... Secondo ilpiacenza.it