Presente Prossimo | Dario Voltolini ad Alzano Lombardo
Alzano Lombardo. Il festival letterario Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, prosegue il suo percorso dedicato alle migliori voci della narrativa italiana contemporanea e, per il nuovo appuntamento, accoglie uno degli autori più originali ed eclettici della nostra letteratura: Dario Voltolini. L’incontro, che si terrà venerdì 28 novembre alle ore 20.30 nella Sala Consiliare del Comune di Alzano Lombardo, offrirà al pubblico un’occasione unica per conoscere da vicino un artista che da oltre trent’anni reinventa e mette alla prova le forme del raccontare. Nato a Torino nel 1959, Voltolini è uno scrittore capace di spaziare tra generi narrativi anche molto diversi: romanzi, racconti, radiodrammi, testi per la musica, libretti per il teatro musicale, fino alla cura editoriale della collana di narrativa contemporanea Pennisole per l’editore Hopefulmonster. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
