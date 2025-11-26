Presentazione di Lanterna Ossidiana di Andrea Luca Bolfi a Palazzo Stella
Sabato 29 novembre alle ore 17:30, presso SATURA Palazzo Stella a Genova, verrà presentato il romanzo “Lanterna ossidiana” di Andrea Luca Bolfi, edito da Edilet. Dialogano con l’autore il saggista Emilio Rega e il critico letterario Marco D’Onofrio.Noto per la sua esperienza poetica, con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
