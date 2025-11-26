Presentazione del libro ' Senza legge Perché l' educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica alla biblioteca comunale di Pisa
Mentre in Parlamento si discute in merito al ddl Valditara e in particolare alla censura dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, rimane centrale e aperto nel dibattito pubblico il tema dei luoghi della formazione come gli ambienti privilegiati per affrontare con l3 più giovani la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
