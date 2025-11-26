Presentazione del libro ' Senza legge Perché l' educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica alla biblioteca comunale di Pisa

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre in Parlamento si discute in merito al ddl Valditara e in particolare alla censura dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, rimane centrale e aperto nel dibattito pubblico il tema dei luoghi della formazione come gli ambienti privilegiati per affrontare con l3 più giovani la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

presentazione libro senza leggePresentazione del libro 'Senza legge' al MMAB - 00, il MMAB – Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino – ospiterà la presentazione del libro Senza legge (ed. Segnala gonews.it

presentazione libro senza leggeA Rio presentazione del libro 'Noi Senza Mondo' di Laura Pugno - L'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro presenterà il 25 novembre il libro Noi Senza Mondo della scrittrice italiana Laura Pugno. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Senza Legge