Presentazione del libro Khorale per F S Dòdaro

Presentazione del libro "Khorale per F. S. Dòdaro"Sabato 29 novembre ore 18:30WeLab, Lecce, Viale della libertà 89Interventi:Francesco Aprile (curatore del volume)Stefano Donno (editore iQdB)Diego Dantes (WeLab)Elio Coriano (poeta)I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno sono orgogliosi di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Presentazione del libro “Khorale per F. S. Dòdaro”

News recenti che potrebbero piacerti

Presentazione libro Streghe Antiche persecuzioni, attuali reati. A cura di Giovanna Paolino, riprese Arianna Carrino - facebook.com Vai su Facebook

A #Vimodrone la presentazione del mio libro nell’aula consiliare del comune. Una serata molto bella a parlare di economia,innovazione, transizione ecologica e digitale, intelligenza artificiale. Per noi però rimane al centro la persona e la sua dignità Vai su X

Rinviata presentazione libro Vannacci all'Isola del libro - "Vista la concomitanza con le elezioni europee e la sua candidatura", è stato rinviato a luogo e data da destinarsi la presentazione dell'autobiografia del generale dell'esercito Roberto Vannacci in ... Lo riporta ansa.it

Presentazione del libro: "Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana" di Francesco Specchia - Bene iniziamo anche se sappiamo di tanti che come al solito come avviene spesso in questi eventi questa città sono in arrivo con le tante difficoltà che questa città comporta però noi dobbiamo ... Come scrive radioradicale.it