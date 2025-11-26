Presentazione del libro I pionieri di Pozzonovo
Il volume ricostruisce la storia dell'Api e ripercorre l'intera vicenda processuale di Pozzonovo attraverso le tappe di una vicenda che divise l'Italia e lascio profonde ferite nel piccolo paese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
