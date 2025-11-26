Presentato il Rapporto diocesano sulle povertà | oltre 2000 le persone accolte nel 2024

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 novembre 2025 – È stato presentato il Rapporto diocesano sulle povertà relativo al 2024, redatto dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione Sichem. “Cercando l’invisibile” è il titolo scelto per questa edizione, che intende far emergere le situazioni di fragilità spesso celate nel territorio e restituire visibilità a chi vive condizioni di disagio. Il Rapporto si basa sui dati provenienti dal Centro di Ascolto diocesano e dalle 35 Caritas parrocchiali. Il quadro che emerge mostra l’ampliarsi della cosiddetta “fascia grigia”, composta da persone e famiglie che non rientravano nei circuiti di aiuto ma che, per la prima volta, hanno richiesto sostegno: 378 nuovi utenti solo nel 2024, una parte di quel sommerso che tende a non manifestarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

presentato il rapporto diocesano sulle povert224 oltre 2000 le persone accolte nel 2024

© Lanazione.it - Presentato il Rapporto diocesano sulle povertà: oltre 2000 le persone accolte nel 2024

Altri contenuti sullo stesso argomento

presentato rapporto diocesano povert224Presentato il Rapporto diocesano sulle povertà: oltre 2000 le persone accolte nel 2024 - Arezzo, 26 novembre 2025 – È stato presentato il Rapporto diocesano sulle povertà relativo al 2024, redatto dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione Sichem. Si legge su lanazione.it

presentato rapporto diocesano povert224Rapporto Caritas, cresce il vortice povertà - Nella basilica di San Domenico, presentato l’annuale rapporto diocesano sulle povertà. Come scrive teletruria.it

Diocesi: Catania, sabato la presentazione del Rapporto Immigrazione e un focus sugli stranieri presenti nel territorio - Sarà presentato sabato a Catania la XXXIV edizione del “Rapporto Immigrazione” Caritas/Migrantes che quest'anno ha come tema "Giovani, testimoni di speranza". Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Presentato Rapporto Diocesano Povert224