Premio personalità femminili Omaggio alle donne protagoniste nel mondo sociale e del lavoro
Spazio alle donne che si impegnano ogni giorno e, con il loro lavoro, ridisegnano il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Torna dopodomani, nel salone della Filarmonica, il " Premio personalità femminili nel mondo del lavoro " organizzato da Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia di Macerata, in collaborazione con il Soroptimist International Club di Macerata e l’associazione Artemisia Lab. "Questa serata non è solo una celebrazione del talento, del coraggio e dell’eccellenza delle donne che quotidianamente fanno la differenza – spiega Pantana –. È un’occasione per accendere i riflettori su storie di emancipazione, innovazione e leadership". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
