Premio Guidarello 2025 | tutti i premiati della 54esima edizione

Ravenna, 26 novembre 2025 – Il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà, sabato prossimo (29 novembre), la 54° edizione del premio Guidarello per il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna. A condurre, a partire dalle 17, la cerimonia di consegna dei premi sarà Bruno Vespa (che presiede la giuria nazionale), mentre a presentare l’evento sarà la giornalista ravennate Ilaria Iacoviello. Premio ad honorem a Francesco Ubertini, presidente del Cineca. Il premio ad honorem, attribuito dall’Associazione, va a Francesco Ubertini, presidente del Cineca, il consorzio interuniversitario per il calcolo automatico, già Rettore dell’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Guidarello 2025: tutti i premiati della 54esima edizione

